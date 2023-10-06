أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و320 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيهات.