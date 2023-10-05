زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه بنهاية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بمنتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 10 جنيهات خلال التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1817.47 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 3.89 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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