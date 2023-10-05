رئيس البريد المصري يوقع وثائق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

كتب- علاء حجاج

وقع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، على وثائق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من 130 دولة.

وقال فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن تلك الوثائق تضم الدستور والنظام العام والنظام الداخلي للاتفاقيات البريدية العالمية والمؤتمرات.

وأوضح أن جميع بنود الوثائق أقرها المؤتمر لضمان موائمتها للتحديات والمتطلبات الراهنة التي تواجه الإدارات البريدية على مستوى العالم وإضفاء طابع أكبر من المرونة عليها.

وبحسب فاروق تضمنت الوثائق عدة تعديلات من أهمها تعزيز تبادل التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات التتبع للشحنات بشكل كامل من بداية استلام الشحنات من العملاء وحتى تسليمها في النهاية إلى المرسل إليهم حيث إنها أولوية يطلبها جميع العملاء أثناء استخدامهم خدمات الشحن.

كما التقى رئيس مجلس البريد المصري، مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية، في ختام فعاليات المؤتمر؛ لبحث زيادة سبل التعاون المشترك بين البريد المصري ومؤسسة البريد السعودي.