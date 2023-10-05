وزير الاتصالات يبحث مع سفير لاتفيا التعاون في تكنولوجيا المعلومات

كتب- علاء حجاج:

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أندريس رزانس سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة لبحث التعاون بين مصر ولاتفيا في المجالات المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.

أكد وزير الاتصالات على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا وتبادل الخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار الوزير إلى أن مصر لديها قاعدة من الكوادر الشابة المدربة باحترافية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى إمكانية استفادة الشركات اللاتفية من الكفاءات المصرية المتخصصة.

وأشار طلعت إلى مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتم من خلاله تطوير حلول باستخدام التكنولوجيات الحديثة للتصدي للتحديات التى تواجه المجتمع.

واستعرض الجهود المبذولة لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية؛ منوها إلى إمكانية دعوة الشركات الناشئة في لاتفيا للتواجد في مراكز إبداع مصر الرقمية والتشبيك مع الشركات الناشئة المصرية.

ومن جانبه؛ أوضح أندريس رزانس سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الهامة التى ساهمت فى النهوض بدولة لاتفيا.

وأشار إلى التطور الذي أحرزته لاتفيا فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك النمو الذى يشهده قطاع الشركات الناشئة خاصة في مجال الحوسبة الكمية.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل إقامة تعاون أكاديمى فى مجال الأمن السيبراني؛ كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بحيث تتضمن مجالات التعاون التي تم مناقشتها.

ووجه وزير الاتصالات الدعوة للشركات اللاتفية لزيارة مصر من أجل إجراء مباحثات حول الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه الدعوة للسفير لزيارة جامعة مصر للمعلوماتية للتعرف على أنشطتها وبحث فرص التعاون مع نظيرتها فى لاتفيا.

كذلك رحب طلعت بالدعوة الموجهة له من السيد السفير لزيارة لاتفيا لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.