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خريطة الأسعار: انخفاض السكر واللحوم.. والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات

02:12 م الخميس 05 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السكر واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
انخفاض أسعار السكر واللحوم وارتفاع الأرز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

72 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

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أسعار البيض بأنواعه اليوم الخميس في المزرعة

تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد أسعار الخضروات الأسماك

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