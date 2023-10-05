سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1823.5 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع نحو 2.17 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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