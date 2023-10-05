انخفاض أسعار السكر واللحوم وارتفاع الأرز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر واللحوم الطازجة والدواجن والجبن الأبيض والرومي واللبن السائب والمعبأ والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والأرز والدقيق، خلال تعاملات اليوم في الأسواق، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.05 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.55 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.03 جنيه، بارتفاع 94 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63 جنيها، بانخفاض 2.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.74 جنيه، بانخفاض 1.84 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.83 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.27 جنيه، بانخفاض 76 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.37 جنيه، بارتفاع 7.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.22 جنيه، بانخفاض 2.14 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 95.19 جنيه، بانخفاض 1.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.78 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.58 جنيه، بانخفاض 78 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 112.96 جنيه، بانخفاض 2.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 214.78 جنيه، بانخفاض 19.88 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.46 جنيه، بانخفاض 1.27 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.88 جنيه، بانخفاض 2.44 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.29 جنيه، بانخفاض 1.77 جنيه.