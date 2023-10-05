البترول: مباحثات مصرية كندية لتعزيز التعاون في الطاقة والهيدروجين الأخضر



كتب- أحمد والي:



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع براين جين وزير الطاقة والتعدين الكندى، في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك 2023"، المنعقد في دولة الإمارات، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس.



ونوقش خلال اللقاء أهم مجالات التعاون الحالية مع الشركات الكندية والتي يأتي على رأسها "توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية وشركة باريك جولد الكندية" التي تعد الشركة الأكبر عالمياً في إنتاج الذهب، والمصنفة عالمياً بالمركز الثاني في نشاط البحث عن الذهب.



وتقوم شركة باريك جولد حالياً بأعمال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.



وتناول الطرفان أيضا تطور أداء شركة ترانس جلوب الكندية التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها في غرب غارب، وغرب بكر، وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية، والتي أسهمت في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12 ألف برميل خام يومياً.



واستعرض اللقاء الجهود البناءة لجذب المزيد من الإستثمارات في قطاع التعدين بمصر من خلال تغيير قانون التعدين القديم، وإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة في عام 2020، وتغيير نظام التراخيص والذى شهد فصل تراخيص الاستكشاف عن تراخيص الاستغلال.



كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر، واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث عن الذهب في مصر، والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة.