12.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس الأربعاء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و12.5 جنيه.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 6 و12 جنيهات.

الفاصوليا بين 30 و38 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.