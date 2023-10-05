تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحركها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36695 جنيها، بتراجع 1218 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36097 جنيها، بتراجع 335 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2013 جنيها، بزيادة 22 جنيها.