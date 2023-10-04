بعد قرار مجلس الوزراء.. ما هي سندات الباندا التي تعتزم مصر إصدارها؟

القاهرة- مصراوي:

جدد مجلس الوزراء موافقته خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني، والتي تعرف بسندات الباندا، وذلك بقيمة تعادل 500 مليون دولار بأجل 3 سنوات، خلال الفترة حتى نهاية العام المالي الجاري 2023-2024.

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أعلن في مايو الماضي موافقته على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل "الرنمينبي" (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وسيسمح ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وفق ما ذكره بيان من البنك الأفريقي وقتها.

وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية، الأسبوع الماضي، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد اجتماعاته السنوية في مصر مؤخرا، وافق أيضا على ضمانة جزئية لسندات الباندا بقيمة 200 مليون دولار، التي تعتزم مصر إصدارها.

وتوقع الوزير الانتهاء من إجراءات إصدار سندات الباندا بقيمة تعادل 500 مليون دولار، إلى جانب إصدار سندات الساموراي اليابانية بنفس القيمة قبل نهاية عام 2023.

ومن المنتظر أن يتم استخدام عائدات السندات لفائدة النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها، ويتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر، وفقا لبيان سابق للبنك الأفريقي للتنمية.

ما هي سندات الباندا؟

سندات الباندا، هي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وسيتم استخدام عائدات السندات لأغراض متنوع سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أم في أغراض أخرى.

وسندات الباندا- وفقا لموقع Global Bond Data FZE- هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY) ويتم طرحها في السوق المحلية للصين.

وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية، ويتم تداولها في البورصات.

في المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.

ويمكن استخدام سندات الباندا، في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.

ويمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونج كونج، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.