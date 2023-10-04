سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1824 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 1.3 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

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