هل يؤثر حظر تصدير البصل على الصادرات المصرية؟.. "الحاصلات الزراعية" يجيب

كتبت- شيرين صلاح:

قال عز الدين جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار وزارة الصناعة بحظر تصدير البصل الطازج لن يؤثر على حجم الشحنات المتعاقد عليها مع العملاء.

وذكر جودة، لمصراوي، أن الفترة التي تشهد تطبيق حظر التصدير لا تشهد تعاقدات ملحوظة في المعتاد في كل سنة مع انتهاء الموسم، بالإضافة إلى أن تعاقدات الموسم الجديد تحدد بعد بداية موسم زراعة البصل ومعرفة المساحة المزورعة للعام الجديد.

وأوضح أنه بالتالي لن يؤثر القرار على حجم الصادرات أو فقدان المستوردين لصالح أسواق أخرى.

ووفقا لجودة، فإن من الصعب حاليا توقع صادرات الموسم الجديد لأنه لم يتم تحديد الكميات حتى الآن.

وتزرع العروات الشتوية من محصول البصل في الوجه القبلي خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى نهاية سبتمبر، و في الوجه البحري تتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

كان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من الشهر الماضي الموافقة على حظر تصدير البصل بعد قفزة أسعاره في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وصدر قرار من وزير التجارة والصناعة لكن تم تأجيل نشر القرار بعد إعلانه إلى أول أيام الشهر الجاري حيث بدأ تطبيقه بعد نشره في الوقائع المصرية.

وأصدر المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، بيانا وقتها، قال فيه إن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، موضحا أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء على حظر تصدير البصل، لكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وقال عز الدين جودة، لمصراوي، إن المصدرين استطاعوا تصدير جميع الشحنات المتعاقد عليها مع العملاء بالخارج خلال الفترة التي أرجأت فيها وزارة التجارة والصناعة قرار حظر تصدير البصل اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري.

وأكد جودة أن الفترة كانت كافية لتوفيق المصدرين أوضاعهم قبل تطبيق القرار، لأنها استمرت لمدة أسبوع.

وبشأن ما يثار عن أن زيادة التصدير كانت السبب الرئيسي في قفزة أسعار البصل هذا العام، قال جودة إن المساحات المزروعة كانت أقل من العام الماضي وهو ما أثر على الإنتاج، في الوقت الذي كانت فيه نسبة التصدير أقل من العام الماضي وليست أزيد.

كان سعر كيلو البصل ارتفع في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها خلال الفترة الحالية، وفقا لقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

ويتراوح إنتاج الموسم الشتوي من محصول البصل بين 3 ملايين إلى 3.5 مليون طن، ويصل إجمالي الكميات المصدرة للخارج إلى نحو 400 ألف طن في مقابل تواجد حوالي 3 ملايين بالسوق المحلي، وفقا لقول الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة خلال مقابلة تلفزيونية.

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