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BBC

وفقا للتوقعات.. أوبك بلس تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

05:11 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أوبك بلس

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القاهرة - مصراوي:

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا والمعروفة باسم "أوبك بلس"، اليوم الأربعاء على سياستها حول إنتاج النفط في ظل خفض الإنتاج الذي أعلنته دول على رأسها السعودية، وفقا للتوقعات.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر، الاثنين الماضي، إنه من غير المرجح أن تعدل أوبك+ سياستها الحالية لإنتاج النفط، إذ يؤدي نقص الإمدادات وارتفاع الطلب إلى صعود أسعار النفط.

وكانت دول أوبك بلس، قررت خفض إنتاج النفط في نوفمبر 2022، وستستمر حتى نهاية العام المقبل.

وأعلنت كلا من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام الجاري.

ومددت السعودية، اليوم، الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهري نوفمبر وديسمبر.

سوق مصراوى

أوبك بلس إنتاج النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول

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