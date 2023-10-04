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خريطة الأسعار: انخفاض الزيت وارتفاع الفول والعدس.. والذهب يعوض خسارته

04:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول والعدس واللبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات معوضا خسارته الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار الزيت وارتفاع الفول والعدس والجبن واللبن بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض بأنواعه اليوم الأربعاء في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

سوق مصراوى

خريطة الأسعار انخفاض أسعار الزيت ارتفاع الفول والعدس الذهب يعوض خسارته ارتفاع البلطي والمكرونة ارتفاع الطماطم أسعار الدواجن أسعار البيض ارتفاع أسعار الحديد ا

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