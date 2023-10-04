لقاءات مكثفة لوزير البترول مع وزراء وشركات ومؤسسات دولية في أبو ظبي

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كتب- أحمد والي:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات بترولية مع عدد من كبار المسؤولين في عدد من الدول والشركات والمؤسسات العالمية، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي للبترول "أديبك 2023"، المنعقد في دولة الإمارات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، بحث وزير البترول مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، عددا من موضوعات التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والتعدين، وفرص توسيع وزيادة أوجه هذا التعاون.

ومن هذه الموضوعات التي بحثها الوزراء الثلاثة توسع الشركات البترولية المصرية العاملة بالأردن في تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية في ظل تنامي العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعي أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية.

كما شهد الاجتماع بحث دعم الجانب اللبناني في بناء الخبرات والقدرات في مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز في ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها في ترسيم الحدود، وفقا للبيان.

مباحثات حول أنشطة شل في مصر

بحث طارق الملا خلال لقائه مع "سيدرك كريمرز" نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل، موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وحضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر.

وأكد كريمرز اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول، والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لاسيما في إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، وذلك لكون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضا مُشغلا للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.



مباحثات مع مدير الحد من الانبعاثات بالبنك الدولي



عقد وزير البترول كذلك لقاءً مع "زوبين بامجي" مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.

وأعرب الملا خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكا استراتيجيا رئيسيا.

وأشاد الملا بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالي 5 ملايين وحدة سكنية.

كما أشار إلى دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة، ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR)، وأهميته، والمذكرات الإطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة، ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.

كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط، والإجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات، والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.

جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي



عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع "سونج يو" الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، بحضور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ووائل صوان الرئيس الإقليمي لشركة كويت إنرجي مصر.

وبحث الجانبان نشاط الشركة الحالي في مصر والتي تعمل تحت اسم شركة "United Energy"، بعد أن استحوذت الأخيرة عليها في مارس.

وأشاد الوزير بالتقدم الذي تشهده مشروعات الشركة في مصر بمناطق برج العرب، وأبو سنان، وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة.

وأشار إلى عقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادي النطرون، وحرص الشركة على التوسع في أنشطتها الاستكشافية في ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.

شركة إكسون موبيل العالمية

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وتم خلالها استعراض نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر إنرجي)، ومنطقتي كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثا، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين.

وأشار الجانبان إلى حرص إكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية، والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

وأعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل، والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

مباحثات ثنائية مع شركة هاليبرتون

عقد وزير البترول أيضا جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الملا بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة.

وشدد الملا على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات، والدعم للأنشطة في مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة، وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية، والحقول المتقادمة، ونقلها التجارب الناجحة، والدراسات العلمية في هذا المجال.

ودعا الملا جيف ميلر للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" في ثوبه الجديد، وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، ومشروعات الهيدروجين.

بيكر هيوز العالمية



بحث وزير البترول مع لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم، وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي، وخفض الانبعاثات، وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز، إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

ودعا الملا شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" في ضوء العناية الكبرى التي يوليها المؤتمر لموضوعات تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، وقضايا الهيدروجين.

التعاون بين مصر وشركة "إس إل بي"

عقد الوزير لقاءً مع أوليفيه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي"، تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع، وبرامج خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27.

وأثنى الملا على دراسة التقاط الكربون، وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس، وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات، وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

وتناول اللقاء التعاون الجاري مع "إس إل بي" في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.