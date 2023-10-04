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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:59 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.84% إلى مستوى 19873 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.62%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 60.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 38.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.98% إلى مستوى 19706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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البورصة بورصة EGX30 مؤشر البورصة

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