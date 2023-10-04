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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر

03:54 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأربعاء نحو 2459 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2482 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2172 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1862 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17376 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.

سوق مصراوى

سعر الذهب السعر الاسترشادي للذهب السعر المعلن على البورصة سعر جرام الذهب ذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية

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