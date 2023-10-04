مسؤول بـ"الغرف التجارية": مبادرة الحكومة ستخفض الأسعار عبر آليات السوق

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار في غاية الأهمية من أجل رفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح الفيومي، في بيان اليوم، أن الأسعار ستنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما تهدف المبادرة إلى توفيره.

وأشار إلى أنه في حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا.

وأضاف الفيومي أنه لا يوجد تاجر جشع يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية اختيار البائع في شراء السلع طالما كانت بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجر آخر يبيع بسعر أقل.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بيان أمس، التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد اجتماع مدبولي أمس مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.