انخفاض أسعار الزيت وارتفاع الفول والعدس والجبن واللبن بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، وزيت عباد الشمس والذرة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ والسكر والعدس والدواجن والجبن الأبيض والرومي واللبن السائب والمعبأ خلال تعاملات اليوم في الأسواق، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.56 جنيه، بانخفاض 1.72 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.25 جنيه، بارتفاع 1.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.09 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.03 جنيه، بانخفاض 1.52 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.58 جنيه، بارتفاع 2.49 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.13 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 49.13 جنيه، بارتفاع 1.65 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.14 جنيه، بانخفاض 6.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.36 جنيه، بانخفاض 25.18 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 96.85 جنيه، بارتفاع 6.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.41 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.36 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 115.72 جنيه، بارتفاع 1.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 234.66 جنيه، بارتفاع 16.03 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.73 جنيه، بارتفاع 1.18 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 66.32 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 34.06 جنيه، بارتفاع 1.65 جنيه.