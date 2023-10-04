ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط، والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الجمبري الصغير والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بارتفاع جنيهين

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.