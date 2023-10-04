تعرف على 8 سلع تستهدفها مبادرة الحكومة لخفض الأسعار وموعد التطبيق

كتبت- دينا خالد:

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، ستؤدي لخفض كبير وواضح ومستمر لأسعار السلع الأساسية بنسبة ستصل لأكثر من 10%.

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي مساء أمس، أن هذه السلع تتضمن الفول، والعدس، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام.

وأشار إلى أن تطبيق المبادرة وإعلان نسب الخفض في أسعار السلع سيتم خلال الأسبوع المقبل ويبدأ تنفيذها فورا، ومن المتوقع أن تكون المبادرة في حيز التنفيذ خلال الفترة بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح عز أن ما ستفعله هذه المبادرة هو توفير الدولار للمصنع والمستورد لهذه السلع الأساسية بالسعر الرسمي وهو 31 جنيها، بدلا من 40 جنيها بالسوق السوداء، لذلك سيكون هناك نسبة خفض كبيرة على أسعار هذه السلع.

وذكر أن البنك المركزي هو المسؤول والملتزم بتوفير الدولار لهذه السلع بالسعر الرسمي.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بيان أمس، التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد اجتماع مدبولي أمس مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.