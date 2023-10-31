%44 من تمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط في 2023 "أقل من مليون دولار"

كتب- علاء حجاج:

سيطرت التمويلات المقدمة للشركات الناشئة البالغة أقل من مليون دولار على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات المقدمة لهذا النوع من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير من مؤسسة "ماجنت" المتخصصة في تحليل بيانات سوق رأس المال المخاطر.

وأظهر التقرير سيطرت الصفقات أقل من مليون دولار على 44% من إجمالي الصفقات المغلقة لتمويل الشركات الناشئة في أول 9 أشهر من عام 2023 والبالغة 286 صفقة.

من جانب آخر، استحوذت الصفقات التمويلية بقيمة تتراوح من مليون إلى 5 ملايين دولار على 40% من إجمالي الصفقات لتحل ثانيا في القيمة المالية للصفقات.

وبحسب التقرير، سيطرت صفقات التمويل بقيمة من 5 ملايين لـ 20 مليون دولار على 12% من تمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، فيما بلغت حصة الصفقات بقيمة أكبر من 20 مليون دولار 4% فقط.

كان تقرير "ماجنت" كشف عن ارتفاع تمويلات رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط على أساس ربع سنوي بنسبة 32% في الربع الثالث من العام الجاري، بينما شهد مؤشر إبرام الصفقات انخفاضا على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي عند أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2017.

وقال التقرير إن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات بحصة بلغت 39% من الإجمالي، وكانت الإمارات في المقدمة من حيث عدد الصفقات التي ساهمت بنسبة 33% من إجمالي 286 صفقة تم إبرامها في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وبلغت قيمة التمويلات المقدمة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.36 مليار دولار، منها 549 مليون دولار لصفقتين ضخمتين (فوق 100 مليون دولار)، فيما بلغت حصة صفقات التمويل الاعتيادية 811 مليون دولار.

وقال التقرير إن المناخ الاقتصادي الصعب ساعد في إحياء اهتمام المستثمرين بالصفقات التي تقل قيمتها عن مليون دولار، ما ساهم في تحقيق التمويلات نموا خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من 2023.

فيما واصل المستثمرون الدوليون إحجامهم عن ضخ استثمارات رأس المال المخاطر في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، حيث كان 8 من المستثمرين الـ 10 الكبار خلال هذا الربع إقليميين.