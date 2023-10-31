لماذا هوت البورصة المصرية خلال آخر جلسات التداول في أكتوبر؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، آخر جلسات الشهر الجاري، تراجعات قوية على مستوى مختلف المؤشرات.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.78% إلى مستوى 22551 نقطة، مع نهاية الجلسة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.15%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.81%.

وقالت حنان رمسيس إن جلسة تداول اليوم كانت استثنائية لأنها آخر جلسات الشهر الجاري، وشهدت تسوية مديونيات عدد من الحسابات المتعاملة بالشراء بالهامش والمديونيات، وهو ما أدى إلى تكثيف المبيعات من المستثمرين لإغلاق هذه المراكز.

وأشارت إلى أن تفاوت الأنباء بشأن إمدادات الغاز لشركات البتروكيماويات أدى إلى تقلبات على أسهم القطاع خلال الجلسة، موضحة أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته اليوم لسيناء عن التعمير هناك أدت إلى تماسك المؤشرات في آخر الجلسة ووقف نزيف الخسائر عند المستويات التي سجلتها.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسة التداول صافي بيع بقيمة 83.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 79.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وتوقعت رمسيس عودة البورصة إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة تداول غدٍ الأربعاء، خاصة مع المخاوف من التضخم وتراجع القيمة الشرائية للنقود مما يحفز المستثمرين على الاستثمار في الأسهم، مرجحة تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل عند مستوياتها الحالية.