قفزة كبيرة بسعر الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر بعد اندلاع حرب غزة (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري ارتفاعا كبيرا، بقيمة 420 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بنهاية سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الزيادة في مستويات سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه خلال الشهر.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر أكتوبر إلى نحو 2590 جنيها مقابل 2170 جنيها في نهاية سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك مع ارتفاع سعر الذهب العالمي بنحو 141 دولارا خلال الشهر الجاري ليصل إلى نحو 1990 دولارا في نهاية تعاملات أمس (آخر تعاملات الشهر) مقابل نحو 1849 دولارا في نهاية سبتمبر الماضي.

وجاء هذا الارتفاع تأثرا بمخاوف المستثمرين بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات الضربات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت يوم 6 أكتوبر الجاري، وأيضا المخاوف من توسع الصراع في المنطقة ودخول أطراف أخرى.

وعادة ما يدخل في تسعير الذهب المحلي، تحركات أسعار الذهب العالمية إلى جانب سعر الدولار مقابل الجنيه (خاصة في السوق الموازية في السنوات الأخيرة)، إلى جانب العرض والطلب في بعض الأحيان.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعا مقابل الجنيه خلال تعاملات الأيام الأخيرة ليصل إلى مستويات 49 جنيها الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع إلى بين 42 و44 جنيها في الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن كان يدور حول مستوى 40 و41 جنيها قبل موجة الزيادة الأخيرة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بنهاية سبتمبر، بحسب البيانات التي حصل عليها مصراوي من السوق على مدار الشهر.