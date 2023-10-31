سبيرو سباتس تستبدل اليوم المفتوح للتوظيف بهذا الإجراء بعد تقدم 15 ألف شخص

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها أجلت اليوم المفتوح للتوظيف الذي كان مقررا يومي الجمعة والسبت المقبلين، بعد أن استقبلت الشركة أكثر من 15 ألف سيرة ذاتية من راغبي العمل بشكل إلكتروني.

وقالت الشركة: "بعد الوصول لجهاتنا أكثر من 15 ألف سيرة ذاتية من راغبي العمل حقننا أكثر من ما كنا نتوقع من اليوم المفتوح للعمل، وبناء عليه تم تأجيل اليوم المفتوح للتوظيف لوقت آخر حسب احتياج الشركة".

وأضافت الشركة أنه سيتم النظر في السير الذاتية، ثم تحديد موعد مع الأشخاص المؤهلين للوظائف المذكورة.

وأشارت إلى أنه على راغبي للانضمام إلى فريق العمل، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الخاص بالشركة فقط.

كانت شركة سبيروسباتس للمشروبات، أعلنت مؤخرا حاجتها لشغل عدة وظائف، وذلك بعد زيادة الإقبال على منتجاتها في ظل حملات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى التركيز على شراء منتجات مصنوعة في مصر كبديل عن منتجات أخرى، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة في الأيام الأخيرة، وكان اسم منتجات الشركة أحد أهم الأسماء المطروحة.

وتضمنت هذه الوظائف المطلوبة: 15 مندوبا (بيع تجزئة) في القاهرة والجيزة والإسكندرية، و8 مشرفين بيع جملة، و15 مشرف بيع جملة، و4 محاسبين، و4 مدخلين بيانات، و2 مندوب تحصيل، و2 مندوب كبار عملاء، و3 أخصائي موارد بشرية، ومدير مبيعات.

وحددت الشركة ما أسمته "اليوم المفتوح للتوظيف" يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر من أجل إجراء المقابلات مع المتقدمين لهذه الوظائف، وذلك قبل أن تؤجله بعد أن تقدم لهذه الوظائف عدد كبير من السير الذاتية، كما ذكرت في منشورها اليوم.

وتصدر اسم مشروب "سبيرو سباتس" محركات البحث خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع دعوات مقاطعة عدد من المنتجات التابعة لشركات عالمية، في أعقاب موقف بعض الدول الغربية مما يحدث في قطاع غزة.

واشتهر منتج سبيرو سباتس برمز الذبابة التي استمرت حتى الوقت الحالي، ولم يكن مؤسس الشركة اليوناني الأصل- وهو سبيرو سباتس- يقصد الذبابة بل كان يقصد النحلة حيث كان يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم.