التأمينات توقع عقد شراء أرض هليوبارك مع مصر الجديدة للإسكان بـ15 مليار جنيه

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها وقعت عقد بيع قطعة أرض بمنطقة هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة ومساحتها 1695 فدانا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، إن البيع تم وفقا للمبلغ المتفق علية والمشار إليه بملخص قرارات الجمعية العامة العادية.

كانت الشركة أعلنت، في إفصاح سابق للبورصة، أن عرض البيع يتضمن دفع مبلغ 15 مليار جنيه، يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، وذلك عن طريق الاتفاق المباشر.

كما يتضمن المبلغ القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة تحويل كابلات الكهرباء الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية، وفقا للشركة.

وتعمل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.