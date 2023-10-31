سيناكولا تبدأ توزيع حجم جديد من منتجاتها 400 ملي "بعد تحسين الجودة"

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة سيناكولا للمشروبات الغازية، عبر منشور على صفحتها على فيسبوك، إنها بدأت في توزيع منتج جديد بحجم 400 ملي في الأسواق وذلك بعد أن بدأت في تغيير جودة منتجاتها بناءً على طلب العملاء.

وأضافت الشركة أن ذلك يأتي بعد قرار من مجلس إدارتها بإضافة أحجام جديدة للسوق المصري بأسعار منافسة للشركات العالمية وبجودة أفضل، وأن البداية ستكون عبر الحجم الجديد 400 ملي.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة قررت كذلك تغيير شكل العبوة مع تحسين جودة جميع منتجات سيناكولا لما يتطلبه السوق المصري.

كما بدأت الشركة في زيادة نطاقات التوزيع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بحسب ما ذكرته في منشورها.

وتأتي هذه القرارات من الشركة بعد حملات من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بالتركيز على شراء المنتجات المحلية بشكل أكبر في الفترة الحالية والمقبلة، كبدائل لبعض المنتجات الأخرى، وذلك في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الشركة: "سيتم الحفاظ على الجودة العالية والكفاءة المطلوبة للمنتج لينافس المنتجات العالمية وليصبح المنتج المصري هو المنتج المتصدر بداخل السوق المصري".