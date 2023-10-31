خريطة الأسعار: زيادة الأرز وهبوط السكر والحديد.. والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن والأرز والدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الحديد والسكر والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعوض الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات بعد ارتفاعه بقيمة أكبر من هبوطه في بداية اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الخيار والكوسة وارتفاع الفلفل والبامية اليوم بسوق العبور

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

بعد قفزتها.. تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والكابوريا وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والجبن وزيادة الأرز والدقيق اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفع 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات