سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 2937 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2983 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2610 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2237 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20881 جنيها، وفقا للمستويات المذكورة.