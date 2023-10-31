ارتفع 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب هبط 15 جنيها للجرام في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته ويرتفع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1726 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2590 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1998 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 2.8 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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