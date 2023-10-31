ارتفاع أسعار السمك البلطي والكابوريا وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستويات أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و75 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و330 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.