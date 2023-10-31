مصر والوكالة الدولية للطاقة توقعان برنامجا للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة

كتب- مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول

ووقع الوزير البرنامج، ممثلا عن الحكومة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور علاء يوسف السفير المصري في فرنسا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول إن البرنامج يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذي تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.

ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة.

كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، وفقا للبيان.

وأكد الملا أن مصر تعرف جيداً أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة في الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى أن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية.

ولفت الملا إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار، وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئي بما يحقق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور فاتح بيرول أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمناً الدور الهام للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية في فلسطين.

ودعا بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها في فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.



كانت مصر انضمت كعضو مشارك بالوكالة في عام 2022، وتعتبر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.