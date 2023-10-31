انخفاض أسعار الخيار والكوسة وارتفاع الفلفل والبامية اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والخيار البلدي والصوب، والملوخية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وفي المقابل ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي، والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه.

البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6.5 و8.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5.5 و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

البامية بين 28 و32 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.