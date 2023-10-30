الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار العدس والفول بسبب دولار السوق السوداء



كتبت- دينا خالد:

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول المستورد والعدس ارتفعت بالأسواق خلال الأسبوع الجاري، الماضية بنسبة تتراوح بين 5 و10% باختلاف الصنف.

وأضاف العطار أن متوسط سعر طن العدس بسوق الجملة شهد ارتفاعا مع بداية الأسبوع الجاري، وقفز سعر الطن إلى 42.5 ألف جنيه مقابل 39 ألف جنيه قبل الارتفاع.

ويتراوح سعر العدس السائب في الأسواق بين 47 و49 جنيها للكيلو، بحسب العطار.

وأشار إلى أن أسعار الفول المستورد ارتفعت في سوق الجملة بنحو 5%، ليسجل نحو 25 ألف جنيه مقابل 23500 جنيه قبل الارتفاع.

وأرجع العطار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، واعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من الخارج.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى حدود 49 جنيها، قبل أن ينخفض تدريجيا خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ووصل السعر في تعاملات أمس الأحد إلى بين 42 و44 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي أمس.

ولا تزال الفجوة بين سعري الدولار في السوق السوداء والبنوك واسعة رغم هذا الهبوط، وتصل إلى فارق يتراوح بين 11 و13 جنيها مقارنة بمتوسط سعر متداول في الجهاز المصرفي قرب 31 جنيها.

وأوضح عبور العطار أن هذا الارتفاع يتعلق بالأماكن والتجار التي لم تشترك في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، حيث تطبق المبادرة داخل السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية حاليا ولم تصل إلى الأسواق الشعبية حتى الآن.

كانت الحكومة أطلقت مبادرة في الأسابيع الماضية لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25% بالتعاون مع عدد من الجهات الممثلة للصناع والتجار، ومن بين هذه السلع العدس والفول.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، ونحو 95% من استهلاكها من العدس، ونحو 80% من اللوبيا، و100% من الحمص، بحسب ما قاله أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في وقت سابق لمصراوي.