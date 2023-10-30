لأول مرة.. إطلاق تحدٍ عالمي لتكنولوجيا خفض الانبعاثات بمؤتمر مصر للطاقة

كتب- أحمد والي:

أعلن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" أن النسخة السابعة التي ستنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل ستشهد إطلاق أول ملتقى لـ "تحدي تكنولوجيا المناخ" في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول، إن إطلاق الملتقى يأتي في إطار التزام مصر بالمساهمات الوطنية المحددة وهدفها الطموح لخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويعد ملتقى "تحدى تكنولوجيا المناخ" بمثابة منصة عالمية للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم التي تهتم بتسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المبتكرة ونماذج العمل المتميزة المقدمة بواسطة تلك الشركات، وذلك بهدف الإسراع بعملية انتقال الطاقة، وفقا للبيان.

كما يهدف الملتقى إلى العمل على تعظيم الإمكانات غير المستغلة لدى المبتكرين في مجال الطاقة لتحقيق أهداف المبادرة العالمية للوصول لصفر انبعاثات، وسيتم استعراض هذه النماذج أمام أعضاء لجنة من الخبراء المؤثرين فى المجال، بحسب الوزارة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تكثف جهودها لتنويع مصادر الطاقة وإزالة الكربون بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وإنها تؤمن بأهمية الابتكار وتطوير الحلول والممارسات الجديدة لتحقيق مساعيها والتزاماتها في مجال تغير المناخ.

وأضاف الملا أن ملتقى "تحدى تكنولوجيا المناخ 2024" هو انعكاس لرؤية مصر في هذا المجال، حيث يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون.

وذكر أن الشركات الناشئة تعد الرائدة في هذا الاتجاه وستعمل على استعراض مجهوداتها من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، حيث سيتم تسليط الضوء على دور مبتكرى الطاقة غير المستغلة وعلى مساهماتهم في الرحلة المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون.

ويضم برنامج ملتقى "تحدي تكنولوجيا المناخ" عدة كلمات رئيسية وجلسات نقاشية لتبادل الآراء والخبرات والأفكار، وسيجمع أصحاب الرؤى في صناعة الطاقة العالمية والمستثمرين وصناع التغيير والشركات الناشئة لعرض ابتكاراتهم الهامة وتكنولوجيات المناخ الرائدة، بحسب البيان.

وأعلن مؤتمر مصر للطاقة EGYPES 2024 ترحيبه بمشاركة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في الملتقى، والتي ستسهم في تحول الطاقة ومواجهة مشكلات تغير المناخ وتدعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وستضم على سبيل المثال وليس الحصر إزالة الكربون، جمع واحتجاز وتخزين الكربون، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري، وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة.

وذكر البيان الصادر من وزارة البترول، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023.

ولمزيد من المعلومات حول تحدى تكنولوجيا المناخ أو لتقديم المشاركة كشركة ناشئة، يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر EGYPES، وفقا للبيان.