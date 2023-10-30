البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على غزة

كتبت- شيماء حفظي:

توقع البنك الدولي، ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهر تقرير للبنك الدولي بعنوان "آفاق أسواق السلع الأولية"، المنشور على موقعه اليوم، أن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا "قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين".

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إنه سيتعين على واضعي السياسات "توخي اليقظة والحذر"، وأنه إذا حدث تصعيد في هذا الصراع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمة مزدوجة في مجال الطاقة للمرة الأولى منذ عقود، ليس فقط من الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا من الشرق الأوسط.

وقال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتمًا ارتفاع أسعار الغذاء، وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية.

وفي نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص - أي ما يقرب من 10% من سكان العالم - يعانون نقص التغذية، وتصعيد هذا الصراع سيزيد انعدام الأمن الغذائي، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم".

ووضع التقرير، 3 سيناريوهات للمخاطر المتوقعة نتيجة التوترات بالمنطقة - استنادًا إلى التجارب التاريخية التي شهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي - وقال إن آثار كل سيناريو ستتوقف على درجة تعطل إمدادات النفط.

- سيناريو "التعطل المحدود":

ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية عام 2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيًا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.

- سيناريو "التعطل المتوسط" :

وهو ما يعادل تقريبًا حرب العراق في عام 2003، ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولارات و 121 دولارا للبرميل.

- سيناريو "التعطل الكبير" :

على غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973، ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولارا و 157 دولارا للبرميل.