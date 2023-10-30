أسعار الحديد تقفز بقيمة 5 آلاف جنيه للطن خلال شهر.. والشعبة توضح السبب

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد شهدت قفزة بالأسواق بنهاية شهر أكتوبر الجاري مقارنة بمستواه في سبتمبر الماضي.

وأضاف الزيني أن عددا من شركات الحديد رفع الأسعار بنحو 5 آلاف جنيه للطن بالأسواق مقارنة بأسعار الشهر السابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 38 و42 ألف جنيه حاليا، حسب الشركة، مقابل سعر تراوح بين 33 و36 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، وفقا لقول الزيني.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع بعد زيادة سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

كان سعر الدولار في السوق الموازية شهد طفرات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى حدود 49 جنيها خلال تعاملات الأربعاء والخميس الماضيين قبل أن يتراجع بشكل تدريجي خلال الأيام الأخيرة، ووصل السعر في تعاملات أمس الأحد إلى بين 42 و44 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي أمس.

ورغم هذا التراجع فإن الفجوة بين سعري الدولار في السوق السوداء والبنوك لا تزال واسعة وتصل إلى فارق يتراوح بين 11 و13 جنيها مقارنة بمتوسط سعر متداول في الجهاز المصرفي قرب 31 جنيها.

وانتقد داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان له اليوم، ما وصفه بالمضاربات على سعر الدولار في السوق السوداء.

وأشار إلى أن أي زيادة في سعر الدولار في السوق السوداء تنعكس على تكلفة المنتج النهائي الذي يصل إلى المواطن سواء سلع غذائية أو وحدات عقارية وخدمية.