سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 30 أكتوبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2935 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2979 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2607 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2234 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20853 جنيها، وفقا للمستويات المذكورة