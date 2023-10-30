تعرف على آخر موعد وطرق سداد فاتورة الهاتف الأرضي أكتوبر 2023

كتب- علاء حجاج:

يتبقى نحو 15 يوما على آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر 2023 بدون اتخاذ إجراءات مع غير المسددين.

كانت الشركة المصرية للاتصالات أصدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك عن استخدام أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى نهاية يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تبدأ في تحويل الخدمة للاستقبال عن غير المسددين في الأيام التالية مع إتاحة الفرصة للسداد حتى 14 من شهر ديسمبر، ثم يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين بعد هذا الموعد.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتتيح الشركة عددا من الطرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فيمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777) وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

كذلك هناك عدة طرق تتيحها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.