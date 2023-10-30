الملا: تكامل بين "المثلث الذهبي" وجهات الدولة لتفادي معوقات الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجهات الدولة المختلفة لتفادي أي معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمنطقة في شتى المجالات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، قال الملا إن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الملا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة عادل سعيد رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الهيئة ما تم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبي، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الأول 2022-2023.

ووجه الملا، خلال الاجتماع، بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأشار إلى أهمية تبني أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التي تحظى بها منطقة المثلث الذهبي، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة على دورها فى دعم الاقتصاد القومي.