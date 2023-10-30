سيناكولا تعد العملاء بتحسين جودة منتجاتها والتبرع بجزء من الأرباح لفلسطين

كتبت- دينا خالد:

قال شركة سيناكولا للمشروبات الغازية، العاملة في السوق المصري، إنها قررت تغير جودة منتجاتها من أجل منافسة المنتجات العالمية وليكون المنتج المصري رائدا في جميع الصناعات المصرية، وذلك حرصا من الشركة على آراء العملاء.

وذكرت الشركة، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "تم بالفعل صدور قرار بتحسين جميع منتجات سيناكولا، وسيتم الحفاظ على الأسعار بدون أي زيادات في سعر المنتجات ليكون المنتج عالي الجودة وبكفاءة تليق بكونه منتجا مصريا".

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة كفاءة الإنتاج وتوزيعه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مع الاحتفاظ بجزء من الأرباح إلى أهالي فلسطين.

ويأتي ذلك في إطار حملات من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بالتركيز على شراء المنتجات المحلية بشكل أكبر في الفترة الحالية والمقبلة، وذلك في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.