تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.7 جنيه، بانخفاض 2.27 جنيه.
ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.58 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.2 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
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