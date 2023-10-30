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BBC

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:35 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.7 جنيه، بانخفاض 2.27 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.58 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.2 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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