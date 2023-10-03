المواد الغذائية: مبادرة الحكومة خطوة مهمة للسيطرة على الأسعار المرتفعة

كتبت- دينا خالد:

رحب حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة اليوم بالتعاون مع البنك المركزي المصري لخفض أسعار السلع وستعلن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل، بالاتفاق مع التجار.

وقال المنوفي، في بيان له اليوم، إن هذه المبادرة خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصري والسيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا أرهق جموع المواطنين المصريين.

وأضاف أن هذه المبادرة خطوة مهمة عن طريق تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى توافر المنتجات بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة المعروض من السلع والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وأشار المنوفي إلى حرص رئيس الوزراء علي الاجتماع بكافة الأطراف المعنية (بما فيهم محافظ البنك المركزي ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية) لسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإزالة أي معوقات أو تحديات تقف أمام تنفيذ المبادرة.

وتوقع المنوفي أن تشهد الفترة القادمة استقرارا كبيرا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطن ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية اللازمة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال مدبولي، في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.