التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 61.5% في سبتمبر

القاهرة - مصراوي:

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.53% في سبتمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات مدفوعا بزيادة الضرائب وضعف الليرة.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 61.7%، أي أعلى بقليل من الأرقام المعلنة.

ارتفع التضخم إلى أكثر من 85% العام الماضي بعد أن أدت دورة قوية لخفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021. ولكن بعد فوزه في انتخابات مايو الماضي، عكس الرئيس رجب طيب أردوغان مساره وعين فريقًا اقتصاديًا جديدًا لتبني سياسات أكثر تقليدية بما في ذلك التشديد النقدي الصارم.

وانخفضت الليرة، الخاضعة لسيطرة أقل من الدولة، نحو 26% منذ التصويت وانخفضت 0.2% خلال اليوم عند 27.5005 للدولار.

ويقول الاقتصاديون والحكومة إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 70% بحلول نهاية العام ويصل إلى 75% في شهر مايو من العام المقبل قبل أن يعود للهدوء مرة أخرى.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مما أدى إلى تشديد السياسة لمدة أربعة أشهر متتالية. ومنذ التحول الكامل في السياسة في يونيو، رفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وبعد التغيير في السياسة، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "سلبية" الأسبوع الماضي، مشيرة إلى التحركات الرامية إلى تهدئة الاقتصاد المحموم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.