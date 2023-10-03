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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

03:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو 2455 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2477 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2168 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1858 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17342 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.

سوق مصراوى

سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 البورصة

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