وزير البترول محكما ومشاركا في تسليم جوائز معرض ومؤتمر "أديبك" بالإمارات

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء بأفريقيا في السخنة

كتب- مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في حفل جوائز معرض ومؤتمر أبو ظبى الدولي للبترول "أديبك"، حيث أعلن خلال الحفل عن أول جائزة تحت فئة "Decarbonization at scale"، وسلمها لشركة LANZTech والتي فازت بها عن مشروع التقاط الكربون وخلق القيمة "Carbon Capture Create Value".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، قال الوزير إن لجنة التحكيم التي شارك فيها والمكونة من قادة صناعة البترول والغاز لهذا المؤتمر أجرت مداولات وتقييم دقيق حول جميع المشاركات، تم من خلاله اختيار المتأهلين للمرحلة النهائية والفائزين.

وأضاف أن الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة في التقدم والاستدامة، وأن حرصها على تقييم وتكريم التجارب والأبحاث العلمية والعملية المميزة يجدد دوافع العاملين نحو المزيد من التميز والارتقاء.

ولفت الملا إلى أهمية التركيز على مشروعات التحول الطاقي وإزالة الكربون التي تزيد من قدرات صناعة الطاقة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم وتحقق التوازن المطلوب بتنفيذ التعهدات البيئية لمواجهة تغيرات المناخ من خلال حلول مستدامة.

واستضافت الحفل شركة بترول أبو ظبى الوطنية "أدنوك"، وشهد توزيع الجوائز التي تحتفي بالابتكار والتميز وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة على الفائزين من الأفراد والمشروعات والأفكار المتميزة التي تساهم في إحداث تحول في قطاع الطاقة العالمي.