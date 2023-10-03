شركة مصرية ناشئة تشارك بورقتين بحثيتين في مؤتمر دولي لصناعة الفضاء

كتب- علاء حجاج:

شاركت شركة سيجما فيت "Sigma-Fit"، المصرية الناشئة، المتخصصة في تكنولوجيا الملابس، في فعاليات مؤتمر "IAC" المقام في مدينة باكو بأذربيجان، والذي يعد واحدا من أكبر الفعاليات المتعلقة بصناعة الفضاء على المستوى العالمي، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة أنها الممثل العربي والأفريقي والمصري الوحيد بفعاليات النسخة الـ 74 من مؤتمر "IAC"، والذي بدأ يوم الاثنين 2 أكتوبر ويستمر حتى الجمعة 6 أكتوبر، ويشارك في فعاليات المؤتمر عملاقة صناعة الفضاء، وعلى رأسهم وكالة ناسا.

قال عمر المنير، المدير التنفيذي لشركة سيجما فيت Sigma-Fit، إن الشركة تشارك بورقتين بحثيتين في فعاليات المؤتمر، الأولى تشرح ما سيرتديه البشر في المستعمرات في الفضاء ولا سيما على سطحي القمر والمريخ، والورقة البحثية الأخرى تتحدث عن الملابس المشعة التي يمكن أن تمنع الإصابات عن رواد الفضاء في الفضاء الخارجي.

ويشارك عمر المنير كمتحدث رسمي في فعاليات المؤتمر، ويناقش عدة نقاط منها: "سياحة الفضاء، ومعمار الفضاء وبناء مستعمرات المستقبل، وتطوير نماذج التدريب والمحاكاة".

وأوضح المنير أن شركته ستعمل الفترة المقبلة على التعاون مع شركات سياحة الفضاء ووكالات الفضاء الدولية لتوفير ملابس الفضاء لهم بتكنولوجيا مصرية وتصنيع مصري.