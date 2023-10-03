سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1827 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 98 سنتا بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب