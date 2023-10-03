الملا: نعمل على الإسراع بخطط إنتاج الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية

كتب- أحمد والي:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون"، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر "أديبك 2023"، بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المنطقة، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأكد الملا، خلال الجلسة، أهمية تأمين الطلب المحلي للطاقة في مصر، والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة، وخفض انبعاثات الكربون، والإسراع بخطط تنمية، وإنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، وفقا للبيان.

وأشار إلى التعهدات الدولية التي انضمت إليها مصر مثل "التعهد العالمي للميثان" في مجال النفط والغاز في يونيو 2022، لافتاً إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كافة الشركاء للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة.

وأوضح الملا أن مصر أصدرت عددا من التعهدات والمبادرات القومية، وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs)، وذلك لتحقيق خفض في حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65% حتى عام 2030، وفقًا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون، والتحول في مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية.

وشملت المحاور الآتي: إصلاح دعم الطاقة، والغاز الطبيعي منخفض الكربون مكملاً للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض كثافة الكربون، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة، والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين، وكافة الشركاء الاستراتيجيين.

واستعرض الملا، خلال الجلسة، الإجراءات، والمبادرات التي تبنتها مصر، والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة، وتخفيض انبعاثات الكربون مثل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

كما أشار إلى جهود تطوير البنية التحتية بما في ذلك رفع كفاءة شبكات خطوط الغاز الطبيعي، وزيادة أطوالها، وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، والرياح لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبني تقنيات، وأنظمة أكثر كفاءة، وتشجيع الممارسات المستدامة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات.

ووفقًا لهذه الرؤية، والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها مصر، تمكنت من تنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بنجاح في العام الماضي في شرم الشيخ، وفقا للوزير.

وأعرب الملا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤتمر COP27، والذي جعل المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للمناخ، الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر المقبل، يستهدف أيضًا أن يكون شاملا، وشفافا، وعمليا، ومبنيا على النتائج.

وذكر الملا أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول، والغاز المستدام، والتحول الكربوني.